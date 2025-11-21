https://news.day.az/politics/1797000.html Сербский министр поздравил партию «Йени Азербайджан» Министр по европейской интеграции в правительстве Республики Сербия Немања Старович поздравил партию "Йени Азербайджан" в связи с 33-й годовщиной. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х.
В своём обращении министр отметил долгосрочный и конструктивный характер сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность в его дальнейшем укреплении.
"Тёплые поздравления нашим дорогим друзьям и коллегам! Уверены, что наше давнее партнёрство будет продолжать крепнуть в последующие годы и десятилетия. С днем рождения!", - написал Старович.
