Сербский министр поздравил партию «Йени Азербайджан»

Министр по европейской интеграции в правительстве Республики Сербия Немања Старович поздравил партию "Йени Азербайджан" в связи с 33-й годовщиной.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Х.

В своём обращении министр отметил долгосрочный и конструктивный характер сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность в его дальнейшем укреплении.

"Тёплые поздравления нашим дорогим друзьям и коллегам! Уверены, что наше давнее партнёрство будет продолжать крепнуть в последующие годы и десятилетия. С днем рождения!", - написал Старович.