Казахстан заинтересован в участии в проекте TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По его словам, новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов.

"Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP". Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север - Юг отвечает интересам обеих стран", - заявил глава государства.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне при участии Президента США Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию. Один из пунктов документа предусматривает запуск Зангезурского коридора (так называемого "Маршрута Трампа" или TRIPP) для разблокирования региональных коммуникаций. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и межгосударственных отношениях.