"Белый цветок" Роза Джалилова - выступление перед Сталиным, открытка от Фиделя Кастро, в суровом режиме Саддама Хусейна

Недавно проводили в последний путь корифея национальной сцены, хореографа-балетмейстера, педагога, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", народную артистку Азербайджана Розу Джалилову, которая скончалась на 97-м году жизни. Память о ней будет вечно жить в наших сердцах. Её исполнительскую манеру отличали искренность и неповторимый шарм. За танец Ağ çiçəyim её прозвали "Белым цветком нашей сцены". Её сравнивали с белым голубем, чайкой, журавлем и фиалкой, восхищались изящной манерой двигаться, с которой она, будто расправляя крылья, парила под звуки национальной музыки...

Представляем читателям Day.Az материал о славных вехах творчества Розы Джалиловой.

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года в городе Губа. С детства очень любила национальные танцы. Розе было восемь лет, когда отец Исмаил Джалилов привел ее в хореографическую школу. Здесь дети учились и по общеобразовательным предметам, и балету. Через несколько лет они уже начинали выступать на сцене. Первый танец Розы Джалиловой Bala ceyran на профессиональной сцене состоялся в 13 лет, и за него она получила звание лауреата.

"Мой папа- политруководитель - был весьма серьезным человеком, в 36 лет стал профессором. К сожалению, пропал без вести во время войны в битве при Керчи. Он питал большую любовь к искусству, часто вечерами играл для нас на таре. Увидев мое увлечение танцем, сам записал в балетный класс. Он говорил: "Однажды я увижу тебя знаменитой балериной". Да, я стала знаменитой, но не балериной".

Однажды Розе довелось выступить перед самим Сталиным.

"Помню, как в 1939 году в Москве проходил парад, из нашего школьного ансамбля выступать туда отправили меня и еще двух девочек. Преподаватели нам строго запретили во время танца смотреть Сталину в глаза. Но мне очень хотелось его увидеть, я подняла взгляд и улыбнулась ему. А он пригладил усы и стал аплодировать".

После окончания с отличием Бакинского хореографического училища в 1945 году стала солисткой Азербайджанского государственного театра оперы и балета в Баку, где ей пророчили карьеру прима-балерины. Однако любовь и тяга к азербайджанскому народному танцу и музыке не покидала её.

"Годы моей учебы пришлись на военное время, поэтому нам, азербайджанским танцовщицам, давали пенсию и хлеб, чтобы мы не оставили танцы. Тогда танцующих азербайджанок было мало, и мы были "на вес золота". Я ждала окончания училища, чтобы заняться народными танцами, но мне не разрешили, так как воспитывали меня как балерину".

В 1949 году после долгих уговоров бросить балет она сменила направление творчества и перешла в ансамбль песни и танца Азербайджанской государственной филармонии, созданный великим Узеиром Гаджибейли, став первой исполнительницей народных азербайджанских танцев с академической базой.

"Решение в пользу национального танца изменило мою судьбу. И сегодня, оглядываясь назад, я с трепетом вспоминаю прекрасные минуты, когда я плыла под звуки национальной музыки, и весь мир аплодировал мне стоя. Я пожертвовала балетной школой ради народного искусства и сегодня, спустя столько лет, не жалею об этом. Моя жертва оправдала себя - ведь насколько распространились народные танцы, сколько девушек обрели неповторимую грацию и шарм!".

Конечно, были и сложные моменты жизни.

"Иногда температура доходила до 40 градусов. Ночью репетировали, а утром я выходила и танцевала. Композитор Васиф Адыгёзалов говорил: "Отдохни". Я отвечала: "Нет, я должна быть на сцене". Я помню, как на V Всесоюзный фестиваль в Москве поехала с шестимесячным сыном. На тот момент я была солисткой ансамбля, и никогда не забуду, как мне было сложно. Представляете, в гримерной танцовщицы красятся, одеваются, а я кормлю ребенка. И все же я получила звание лауреата. Очень часто было тяжело до слез, и все же какой-то внутренний стержень не давал мне расслабиться и опустить руки. Мною двигало желание возродить, не дать угаснуть народному танцу".

На протяжении нескольких десятков лет Роза Джалилова представляла Азербайджан на многих международных фестивалях, которые проходили в Канаде, Китае, США, Турции, Ираке, Марокко, Германии, Албании и других странах. В ее репертуар, помимо азербайджанских, входили арабские, персидские, индийские и танцы других народов мира. А однажды в Эфиопии она была приглашена на прием к императору и получила из его рук золотую медаль.

"Фидель Кастро передает привет" - красовалась надпись на открытке, которая разлетелась по всему Союзу. На ней была запечатлена Роза Джалилова во время исполнения танца Nazlana-nazlana.

"Я получала очень много приглашений и как преподаватель, и как хореограф. В 1983 году меня пригласили в Ирак балетмейстером на долгий срок. Впервые туда полетела Гямяр Алмас-заде и после завершения её контракта Москва решила отправить меня. Меня очень хорошо приняли в Ираке, несмотря на суровый режим Саддама Хусейна".

В различные годы она создала фольклорные коллективы в Баку, Нахчыване, Шамахы, Джабраиле, Саатлы и Лянкяране.

"Я собирала таланты, изучала фольклор того или иного региона, а потом ставила танцы, создавала программу для концерта и творила дальше. Я создавала коллективы, которые потом ездили по миру и представляли азербайджанский народный танец. Я очень хотела стать источником того, что некогда выбрала для себя. Мне хотелось чудес, и я поняла, что только я способна принести их в свое пространство. И главное - моя работа педагога приносила радость моей душе, так как состояние моего ученика - для меня очередная ступень в духовном и личностном росте. Танцуя, человек освобождается, снимает блоки, понимает, что такое полет, свобода, и дает увидеть это другим. В танце можно показать глубокую суть, выразить свои чувства и главное - получить радость и наслаждение от того, что делаешь. А это уже театр. Я бы сказала - театр жизни".

В 1989 году Роза Джалилова создала ансамбль песни и танца "Гюлюстан", а затем ансамбль "Севиндж".

В 1991 году мы с моим коллективом "Гюлюстан" отправились в США - первый азербайджанский ансамбль, выступивший в Америке, во Флориде, в Сарасоте. Несмотря на непростое время, мне удалось за короткое время собрать талантливых танцоров и подготовить яркую программу из десяти номеров. Нам разрешили показать только один, поэтому я сделала попурри, где музыка одного танца плавно переходила в другой, а танцоры успевали менять костюмы. За 30 минут мы продемонстрировали всё разнообразие и красоту азербайджанской культуры и блестяще открыли и закрыли гала-концерт".

Одним из главных ее достижений стал синтез танца и фольклора, были воплощены такие композиции, как Ağ çiçəyim, Lalə, Bənövşə, Qəşəngi, Qara göz, Tirmə şal, Zərif yerişli, Nazlana-nazlana, İlk bahar и другие. Роза Джалилова прославила страну не только как исполнительница национальных и танцев народов мира, но и как педагог гимназии при Национальной консерватории, воспитав плеяду мастеров танцевального искусства. Ее внучки также выбрали танцевальное искусство.

"Народный азербайджанский танец - наше достояние. Его нужно любить и беречь! Музыка, танцы, костюмы - эти три элемента создают невероятный синтез. Я люблю танец всем сердцем! В этом деле так важны любовь, сочувствие, готовность к тяжелому труду. Но насколько сложен танец, настолько же он благороден. С танцем я посетила все части мира, бывала даже в странах, которых на карте уже нет. Я готова была ехать в каждую точку мира, лишь бы показать наш фольклор и культуру. Своим трудом и усердием я завоевала большое количество наград, почетных грамот, медалей. Я протанцевала 40 лет своей жизни и всегда знала, что с гордостью и вовремя уйду со сцены".

Несмотря на возраст, она проводила мастер-классы в Академии хореографии. Правда, очень редко, но каждый из них становился событием.

"Никто не верит, что мне 95, а я отшучиваюсь - так ведь это только по паспорту. Мой рецепт хорошей физической формы прост - много работай, никому не завидуй, помогай людям, и Бог обязательно вознаградит тебя. Людям нужно прививать любовь к национальной музыке. Нужно чаще её слушать, чтобы она закрепилась в памяти. Я с любовью перешла от балета к народному танцу. Я хочу, чтобы те, кто сегодня приходит к народному танцу, делали это с той же любовью, что и я. Несерьёзный человек не должен выбирать этот путь".

Роза Джалилова прожила долгую, плодотворную жизнь, полностью посвятив себя народному танцу и культуре Азербайджана. Её наследие будет жить в сердцах учеников, зрителей и всех, кто любит искусство.

В статье использованы материалы из различных открытых источников в интернете.