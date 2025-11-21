Азербайджан уверенно укрепляет свое место в политике трех континентов

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан стремительно укрепляет свои позиции в международной политике, последовательно продвигая национальную повестку на самых разных геополитических площадках. За последние годы страна продемонстрировала способность не только адаптироваться к меняющимся глобальным условиям, но и формировать эти условия, выстраивая многоуровневую систему сотрудничества - от региональных форматов до прямой стратегической координации с Соединенными Штатами.

Одним из наиболее значимых событий в этой стратегии стало вступление Азербайджана в Организацию экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) и проведение в Баку первого Медиафорума D-8. Эти шаги не просто расширили международное присутствие с нашей страны, но и обозначили новую фазу ее внешней политики - более амбициозную, многовекторную и ориентированную на создание устойчивых коалиций.

Вот и в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам медиафорума D-8 особо подчеркивалась символичность того факта, что Азербайджан был единогласно принят в организацию, впервые решившуюся на расширение за почти тридцать лет своего существования. Это решение стало прямым индикатором высокого уровня доверия к нашей стране и признания ее как регионального центра экономического, энергетического и коммуникационного сотрудничества.

Организация D-8 объединяет страны с населением свыше 1,2 млрд человек и значительным экономическим потенциалом. В условиях, когда глобальная экономика переживает период турбулентности, объединение государства вокруг общих религиозно-культурных ценностей и прагматичных экономических интересов создает огромный потенциал для совместных инициатив - от цифровой трансформации до борьбы с изменением климата.

Азербайджан с момента вступления демонстрирует высокую активность, и в обращении Президента нашей страны это было подчеркнуто особо: первая встреча НПО стран D-8, Неделя D-8, диалог по климату и урбанизации - всё это инициировано Баку. Фактически страна за год не просто влилась в структуру организации, но стала одним из её драйверов.

Так что, проведение медиафорума D-8 в Баку - важный дипломатический и имиджевый шаг. Он закрепляет роль Азербайджана как коммуникационного узла между континентами, платформы, способной поддерживать диалог между государствами с различными интересами и политическими системами. В условиях растущей геополитической фрагментации такая посредническая функция приобретает особое значение.

И тут стоит особо подчеркнуть, что параллельно с активизацией в исламских и евразийских форматах Азербайджан укрепляет связи с США. Визит заместителя госсекретаря Элисон Хукер в Баку стал важным сигналом: Вашингтон демонстрирует готовность к углублению сотрудничества и выводу отношений на новый уровень - уровень Хартии стратегического партнерства.

В ее заявлениях прямо указывается на поддержку видения президента США Дональда Трампа по обеспечению мира и процветания в регионе. Это означает, что Азербайджан рассматривается США как государство, способное играть ключевую роль в формировании устойчивой архитектуры безопасности и экономического взаимодействия на Южном Кавказе.

Дополнительным подтверждением значимости Азербайджана стала публикация Forbes, отметившая, что страна становится новым стратегическим партнёром США. Издание подчеркивает сразу несколько факторов: значительные запасы нефти, газа и редкоземельных металлов;высокий уровень энергетической самодостаточности; ключевую роль в формировании новых транспортных, логистических и коммуникационных коридоров; потенциал для строительства инфраструктуры, важной для США и Европы - железных дорог, трубопроводов, оптоволоконных линий.

Не менее важным направлением внешней политики Баку остается углубление взаимоотношений со странами Центральной Азии. Регион сегодня переживает подъем благодаря растущему интересу великих держав к транскаспийским транспортным маршрутам, энергетическому сотрудничеству, вопросам продовольственной и водной безопасности. Присоединение Азербайджана к этим интеграционным процессам - логичный шаг.

Страны региона рассматривают Баку как ключевой мост между Европой и Азией, и одновременно как государство, способное предложить эффективные энергетические и коммуникационные решения. Американские аналитики прямо указывают: участие Азербайджана в центральноазиатском блоке создает новые возможности для Запада, укрепляя альтернативные маршруты поставок энергоресурсов и снижая зависимость Европы от нестабильных направлений.

Как видим, Азербайджан уверенно укрепляет свое место в политике трех континентов, превращаясь в одного из ключевых игроков Евразии. Наша страна демонстрирует способность формировать повестку, инициировать новые механизмы сотрудничества и предлагать решения глобальных проблем. И конечная цель этих усилий - повышение благосостояния государства, усиление его суверенитета и создание прочного фундамента для долгосрочного процветания.