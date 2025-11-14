Идеальный пример успешной внешней политики: о росте влияния Азербайджана в мире

Автор: Акпер Гасанов

Седьмая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая состоится в Ташкенте 15-16 ноября под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, вызывает большой интерес во многих странах мира, включая и Азербайджан. И тут стоит напомнить о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в саммите в качестве почётного гостя.

Это не первый его визит в формате - Президент Ильхам Алиев уже присутствовал на аналогичных встречах в Душанбе (2023) и Астане (2024). В своем интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (UzA) глава нашего государства подчеркнул: Азербайджан и страны ЦА формируют единое историко-культурное, географическое и геополитическое пространство, обладающее растущим стратегическим значением.

По его словам, Каспийское море, которое, на первый взгляд, разделяет Азербайджан и Центральную Азию, на деле играет роль символа их стратегического единства и сотрудничества. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил, что за последние три года главы стран ЦА совершили около 30 визитов в Азербайджан, в то время как он сам посетил братские государства 13 раз за тот же период.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что саммит в Ташкенте станет важной вехой для расширения многоуровневого сотрудничества: политического, экономического, транспортного, энергетического, инвестиционного, культурного, гуманитарного, а также в сфере цифровой трансформации. Особое внимание уделяется "Среднему коридору" - транспортному маршруту, который связывает Азербайджан и страны Центральной Азии, и которому в нашей стране придают большое значение.

Безусловно, участие в таком формате дает Баку возможность укрепить свое присутствие в быстро меняющемся геополитическом ландшафте региона. Азербайджан становится не просто партнером, но активным участником центральноазиатской кооперации. Но, что еще более важно, перед нами фрагмент общей стратегии Азербайджана по активному взаимодействию не только с Западом, но и с тюркскими и центральноазиатскими странами. Это подчёркивает стремление Баку быть геополитическим мостом между регионами.

Безусловно, что стремительное углубляя связи с центральноазиатскими республиками, многие из которых имеют тюркское наследие, Азербайджан усиливает своё влияние в тюркском и исламском мире. При этом, Азербайджан сохраняет статус стратегического поставщика энергии для ЕС. В условиях санкций против России со стороны США и ЕС, значение Азербайджана как стабильного поставщика и транзитной страны возрастает.

Также мы видим, что имеет место серьезный положительный сдвиг и в отношениях между Баку и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп не раз открыто подчеркивал выдающиеся лидерские качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Да и в целом, мы уже не раз слышали, как американские чиновники, политики и эксперты подчеркивали, что именно на Азербайджан США сделали ставку, как на своего главного союзника на Южном Кавказе.

При этом, Азербайджан ведет стратегическое сотрудничество с Китаем, особенно в транспортно-экономических проектах. Это позволяет Баку играть значимую роль в глобальных перевозках и цепочках поставок. В Пекине также неоднократно подчеркивали свое стремление развивать отношения с Баку, подчеркивая важнейшую роль нашей страны в плане реализации глобальных проектов.

Замечу также, что Азербайджан активно развивает и сотрудничество со странами Африки, что рассматривается как новое и перспективное направление внешней политики. Такой курс укрепляет международный вес Баку и его дипломатическую гибкость. Также добавлю, что растущую силу и влияние Азербайджана признали и во Франции. Мы уже видим шаги со стороны официального Парижа, направленные на исправление прежних их ошибок.

Вот и встреча Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и президента Франции Эммануэля Макрона в Копенгагене, на полях саммита ЕПС в Копенгагене в октябре, а также, продолжающиеся политические контакты привели к тому, что в двусторонней повестке начался новый этап. Ну и наконец в последнее время политические отношения между Азербайджаном и Ираном.

Мы помним, что в какое-то время, не по нашей вине, отношения между странами были довольно холодными и напряженными. Но ныне они развиваются положительно, конструктивно и на основе взаимных интересов. Регулярно проводимые взаимные обмены делегациями, встречи на высоком уровне и постоянные платформы политического диалога наглядно демонстрируют исключительное значение, которое как Тегеран, так и Баку придают всестороннему расширению двусторонних отношений.

О чем все это свидетельствует? Безусловно, что это доказательство того, что визит президента Азербайджана Ильхама Алиева Алиева в Ташкент на Консультативную встречу государств Центральной Азии - это часть глубокой, продуманной, многослойной стратегии, которая демонстрирует, как наша страна превращается в центрального игрока на евразийской геополитической шахматной доске.