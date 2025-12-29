https://news.day.az/officialchronicle/1806169.html Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой Утверждено "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой
Утверждено "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.
Согласно закону, утверждено "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда", подписанное в Баку 20 сентября 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре