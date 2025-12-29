Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой

Утверждено "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий закон.

Согласно закону, утверждено "Соглашение о воздушном сообщении между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда", подписанное в Баку 20 сентября 2025 года.