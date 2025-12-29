Крушение туристической лодки в Индонезии

Турист и трое его детей не выжили при крушении лодки в Индонезии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The New York Post (NYP).

Жертвой трагедии оказался 44-летний тренер женского футбольного клуба "Валенсия" Фернандо Мартин. Инцидент произошел 26 декабря в проливе Падар-Айленд недалеко от острова Лабуан-Баджо. В тот день в этом регионе страны Азии наблюдались экстремальные погодные условия.

Всего на борту затонувшей лодки было 11 человек. Спасателям удалось вытащить из воды в день крушения нескольких пострадавших. Среди них были жена тренера из Испании, его дочь, четыре члена экипажа и экскурсовод. Бездыханного Мартина и его сыновей нашли водолазы лишь через два дня.