Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с заместителем Премьер-министра Словакии

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с заместителем Премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калиняком.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением был отмечен официальный визит Президента Азербайджана в Словакию в декабре прошлого года, подчеркивалось, что взаимные визиты высокого уровня вносят существенный вклад в развитие связей.

На встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами, носящие характер стратегического партнерства, основываются на взаимопонимании и взаимной поддержке, подчеркнуто наличие возможностей для расширения сотрудничества в различных направлениях. В этом контексте было выражено удовлетворение развитием партнерства в военно-технической сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах данного взаимодействия.