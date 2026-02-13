Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Сегодня в Германии начала работу Мюнхенская конференция по безопасности 2026 года - одна из самых авторитетных площадок в мире, где формируются подходы к глобальной безопасности. В Мюнхен прибыл Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Участие главы нашего государства в этой конференции уже стало устойчивой традицией и важной составляющей ее повестки, а его выступления рассматриваются как важный ориентир в обсуждении вопросов региональной и европейской безопасности.

За последние годы роль Азербайджана в системе европейской и региональной безопасности значительно выросла. И это результат последовательной стратегии Президента Ильхама Алиева, основанной на четком понимании национальных интересов, уважении к международному праву и умении выстраивать прагматичный диалог с самыми разными центрами силы. Сегодня Азербайджан - это страна, без которой невозможно обсуждать ни энергетическую устойчивость Европы, ни будущее транспортных маршрутов Евразии, ни стабильность на Южном Кавказе.

Мюнхенская конференция традиционно служит местом, где мировые лидеры сверяют позиции, обсуждают вызовы и ищут точки соприкосновения. В 2026 году в центре внимания - "эра разрушительной политики", кризис международных норм, рост региональных конфликтов и технологические угрозы, включая киберриски и искусственный интеллект. В условиях, когда прежняя архитектура безопасности испытывает давление, особую ценность приобретают государства, способные предлагать не конфронтацию, а устойчивые решения. Именно к таким странам сегодня относится Азербайджан.

Энергетическая безопасность Европы стала одним из ключевых факторов укрепления партнерства между Баку и Брюсселем. Южный газовый коридор обеспечил поставки азербайджанского газа более чем в десять европейских стран, что позволило смягчить последствия энергетического кризиса. Азербайджан стал мировым лидером по трубопроводным поставкам газа. Для многих государств ЕС сотрудничество с Баку перестало быть альтернативой - оно стало стратегической необходимостью.

Не менее значима и транспортная составляющая. Через территорию Азербайджана проходят маршруты, связывающие Китай, Центральную Азию и Европу. Поставки урана из Казахстана, контейнерные перевозки, стратегические грузы - все это делает страну ключевым логистическим узлом Евразии. Развитие Среднего коридора превратило Азербайджан в важнейшее звено между Востоком и Западом. Инвестиции в порты, железные дороги, флот и аэропорты дали практический результат. Несмотря на отсутствие выхода к открытому морю, страна стала полноценным транзитным хабом.

Отдельное направление - "зеленая" энергетика. Проекты по экспорту экологически чистой электроэнергии в Европу через Черное море уже находятся на стадии технической проработки. И в этих инициативах Азербайджан вновь выступает как центральный участник.

Однако значение Баку для международной безопасности выходит далеко за рамки экономики. Южный Кавказ пережил глубокую трансформацию. В 2023 году на площадке конференции Президент Ильхам Алиев выступил главным докладчиком на пленарной сессии "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" при участии тогдашнего председателя ОБСЕ Хельги Шмидт и модерации председателя Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена. Тогда, находясь на одной панели с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, глава азербайджанского государства заявил:

"Азербайджан и Армения должны продемонстрировать, что переход от длительного состояния взаимной ненависти и враждебности должен быть завершен. Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды".

На тот момент в Карабахе еще сохранялись остатки сепаратистских структур. Уже осенью 2023 года Азербайджан провел антитеррористические мероприятия, которые поставили точку в существовании незаконного образования и восстановили полный суверенитет страны.

Спустя два года был сделан следующий шаг. В августе в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении при содействии Президента США Дональда Трампа парафировали мирное соглашение. Этот процесс стал важным этапом нормализации отношений и подтвердил готовность сторон превращать военные и политические достижения в устойчивый мир.

Новые геополитические реалии на Южном Кавказе стали возможны благодаря политической воле Азербайджана. Президент Ильхам Алиев продемонстрировал модель лидерства, при которой победа рассматривается как ответственность за будущее региона. Баку сделал выбор в пользу развития, интеграции и экономического взаимодействия. Мирная повестка стала логичным продолжением этой политики.

Сегодня, когда мировая система безопасности переживает период турбулентности, а прежние механизмы сдержек и противовесов дают сбои, особую ценность приобретают лидеры, способные мыслить стратегически и действовать последовательно. Президент Ильхам Алиев относится именно к числу таких государственных деятелей. Его позиция в Мюнхене - это выверенный взгляд политика, который на практике доказал способность обеспечивать безопасность, восстанавливать суверенитет и формировать устойчивую региональную архитектуру.

К его словам прислушиваются потому, что за ними стоят реальные результаты - энергетическая стабильность Европы, функционирующие транспортные коридоры, новая конфигурация Южного Кавказа и продвижение мирного процесса. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева превратился в страну, чье мнение учитывают и на Востоке, и на Западе. Это доверие сформировано годами последовательной политики, твердой позицией и умением брать на себя ответственность.

Сегодня в Мюнхене обсуждают кризис международного порядка. Но именно такие лидеры, как Президент Ильхам Алиев, показывают, что даже в условиях глобальной неопределенности возможно выстраивать устойчивую систему безопасности, основанную на суверенитете, прагматизме и взаимном уважении. И потому участие Президента Азербайджана в конференции - это необходимость для тех, кто действительно заинтересован в реальных решениях. Его подходы берут в расчет ведущие международные игроки, а его стратегия уже стала одним из ориентиров современной региональной политики.