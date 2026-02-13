Меджнун Мамедов о применении технологий ИИ в сельском хозяйстве

В 2025 году в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта в объеме 129 миллиардов манатов, из которых 5,9 процента приходятся на сельское хозяйство.

Как передает Day.Az, об этом было сказано на совещании, проведенном министерством сельского хозяйства и посвященном итогам 2025 года и предстоящим задачам на 2026 год.

Выступая на совещании, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов напомнил, что одним из главных приоритетов министерства является построение сельскохозяйственной деятельности на освобожденных территориях на принципах устойчивого развития. Он сообщил, что в Ходжалинском, Ходжавендском и Лачинском районах по направлениям садоводства и животноводства в целом 6 876 гектаров земельных участков выставлены на конкурс для передачи в пользование предпринимателям.

Отмечено, что в 2026 году основными задачами будут ускорение цифровой трансформации в сельском хозяйстве, совершенствование механизмов принятия решений на основе данных и расширение применения технологий искусственного интеллекта.