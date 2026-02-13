Автор: Мехман Асадов, Milli.Az

Информация, распространенная Службой государственной безопасности о Рамизе Мехтиевe, Аббасе Аббасове, Али Керимли и других, пролила свет на множество темных событий.

Бывший руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев, бывший вице-премьер Аббас Аббасов, а также оппозиционный политик Али Керимли и сформированная вокруг них сеть обвиняются в деятельности, направленной против государственности Азербайджана.

Указанная сеть действовала в русле интересов иностранных спецслужб. Эти группы пытались дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и создать атмосферу противостояния внутри общества.

Рамиз Мехтиев, долгие годы остававшийся одной из самых влиятельных фигур в политической истории Азербайджана, вновь оказался в центре общественных и политических дискуссий. Идеологическая линия, которую он формировал на протяжении многих лет, во многом совпадала с региональными геополитическими нарративами. Его заявления в разные периоды характеризовались продвижением скептического отношения к западным институтам, представлением евроатлантической интеграции как угрозы и акцентом на концепции "суверенной демократии".

Подход Мехтиева совпадал с политической риторикой ряда государств региона. В политологии и теории международной безопасности это объясняется понятием "когнитивной синхронизации", когда позиции определенного лица формируются параллельно внешним политическим стратегиям, даже без прямой доказанной связи с зарубежными центрами влияния.

Опубликованные телефонные разговоры, аудиозаписи и видеоматериалы - в том числе записи, отражающие взгляды Ганимата Захида, и видеодоказательства о средствах, полученных Фуадом Гахраманлы от зарубежных сил, окончательно развеяли сомнения. Для страны, находящейся в геополитически чувствительном регионе, идеологическая и информационная линия напрямую связана с государственной безопасностью.

Координация этой сети осуществлялась прежде всего Рамизом Мехтиевым, а в ее деятельности были задействованы различные политические, информационные и общественные ресурсы.

Одной из главных целей этой группировки было создание напряженной общественной атмосферы, подрыв доверия к государственным институтам и нанесение удара по международному имиджу Азербайджана. В современную эпоху политическая борьба ведется не только на политическом поле, но и в форме информационной войны.

Особенно накануне 44-дневной Отечественной войны предпринимались попытки формирования в социальных сетях и на различных платформах пессимистичных настроений о якобы неизбежном военном поражении Азербайджана.

Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли давал указания члену партии Фуаду Гахраманлы захватить административные здания Милли Меджлиса и AZTV.

В ночь с 14 на 15 июля 2020 года, когда народ вышел на марш в поддержку армии, предатели преследовали иные цели. Они стремились, направив толпу, сначала захватить здание Милли Меджлиса, а затем - телецентр AZTV.

Очевидцы помнят, что во время марша внезапно изменились лозунги и произошел странный инцидент: группа людей сломала двери парламента и ворвалась внутрь здания. Тогда многие не понимали причин этих действий. Теперь стало ясно, что за этим стояли Али Керимли и Рамиз Мехтиев, которые попытались использовать народную поддержку армии в своих интересах.

Сегодня же те, кто предал свой народ, ожидают заслуженного наказания за решеткой.