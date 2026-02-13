В Индии зафиксировали второй смертельный случай вируса Нипах. Умерла медсестра, которая ухаживала за "нулевым пациентом", пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"25-летняя девушка заразилась вирусом в январе от заболевшего пациента, который лежал в больнице, где она работала. Медсестра впала в длительную кому почти на месяц: она находилась в критическом состоянии", - сказано в посте.

Как уточняется, тест на Нипах у медсестры показал отрицательный результат, однако у нее началась легочная инфекция. Пациентку подключили к ИВЛ, добавляет канал.

По его данным, женщина скончалась от осложнений, вызванных вирусом. У нее ослаб иммунитет, и остановилось сердце.