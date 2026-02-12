Могут быть созданы условия для хорошей сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что могут быть созданы обстоятельства для достижения хорошего соглашения США с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал перед вылетом из Вашингтона, где накануне встречался с американским лидером Дональдом Трампом.

"Было обсуждение ряда вопросов, но, фактически, встреча была сосредоточена на переговорах с Ираном. Я думаю, что обстоятельства, которые он (Трамп - прим. ТАСС) создает, могут создать условия для достижения хорошего соглашения [с Тегераном]", - заявил Нетаньяху. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

Нетаньяху отметил, что в ходе встречи с Трампом "выразил общий скептицизм по поводу характера любого соглашения с Ираном", но "сказал, что если соглашение действительно будет достигнуто, то оно должно включать элементы, которые крайне важны для Израиля". "Речь идет не только о ядерной программе. Это также баллистические ракеты и иранские прокси [в регионе]", - пояснил он.

Израильский премьер добавил, что в ходе беседы были также "затронуты Газа и весь регион".