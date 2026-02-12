Хартия, подписанная Азербайджаном и США, открывает новую эру стратегического партнерства

Правительства как Соединенных Штатов, так и Азербайджана характеризуют Стратегическую хартию как знаковое двустороннее соглашение, открывающее новую эру стратегического партнерства между странами.

Об этом сказал Day.Az экс-посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза, подводя итоги визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан.

"Такой тон - это нечто, чего я никогда не слышал за все годы своей работы с Азербайджаном в качестве официального представителя США. С одной стороны, можно сказать, что по своему содержанию хартия не так уж сильно отличается от того, над чем Азербайджан и США работают уже давно. Например, ключевыми опорами хартии являются региональная связанность - TRIPP, или Зангезурский коридор, а также Средний коридор. Это то, над чем США и Азербайджан работают со времен администрации президента Билла Клинтона.

Именно тогда началось и мое вовлечение в регион - в рамках нашего сотрудничества по оказанию помощи странам и компаниям в достижении договоренности о строительстве нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Южного Кавказа. И, конечно, как мы все знаем, этот газопровод со временем превратился в Южный газовый коридор, который поставляет азербайджанский газ в Европу. Мы уже давно работаем над этими проектами. Однако отличием является тон, исходящий от администрации Трампа, который указывает на долгосрочную приверженность США в плане инвестиций и присутствия американского бизнеса в проектах региональной связанности", - сказал Брайза.

Говоря об энергетике, экс-посол подчеркнул, что она является ключевой составляющей этой части стратегической хартии.

"Это то направление, по которому США и Азербайджан сотрудничают с середины 1990-х годов. Сейчас же речь идет о более широком сотрудничестве в сфере электроэнергетики, гражданской ядерной энергетики и критически важных полезных ископаемых. Это новые и позитивные направления. Еще одним новым элементом технологического сотрудничества является искусственный интеллект. Полагаю, что это будет включать инвестиции США в строительство дата-центров, а также развитие технологических кадровых ресурсов. То есть, новое строится на основе того, что США и Азербайджан делали десятилетиями", - пояснил он.

Комментируя вопросы в сфере безопасности и обороны, Брайза отметил, что данный пункт хартии особо подчеркивает начало новой фазы сотрудничества.

"В документе говорится, в том числе, о потенциальных поставках американской оборонной продукции, таких как патрульные катера и средства индивидуальной защиты. Теперь, я думаю, США будут рассматривать дополнительные формы военного сотрудничества, хотя они пока не конкретизированы. Также в части безопасности и обороны говорится о расширении сотрудничества США с Азербайджаном в сфере борьбы с терроризмом, чем мы занимаемся уже давно, и гуманитарного разминирования. Новым элементом является обязательство США сотрудничать с правительством Азербайджана в области кибербезопасности.

В целом стратегическое партнерство строится на десятилетиях сотрудничества США и Азербайджана, но при этом сопровождается новым эмоциональным настроем и новой взаимной приверженностью поднять отношения до уровня стратегического партнерства", - отметил экс-посол.

По словам Брайзы, главным мотивом для Президента Трампа является стремление представить себя и Соединенные Штаты как посредников, обеспечивших мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

"Все мы знаем, что задолго до того, как Президент Трамп принял Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Белом доме 8 августа прошлого года, Азербайджан и Армения уже вели интенсивные переговоры. Более того, в марте прошлого года был окончательно согласован текст мирного договора. Тем не менее личное вовлечение Президента Трампа и стратегическая хартия, как мне представляется, помогут ускорить и придать новый импульс мирному процессу между Азербайджаном и Арменией и довести соглашение до завершения.

Наконец, стратегическая хартия отражает то, как Президент Трамп воспринимает роль американского бизнеса, инвестиций и присутствия американских компаний в регионе - в данном случае на Южном Кавказе - как важный инструмент расширения стратегического влияния Соединенных Штатов, а также сдерживания других стран от вмешательства или попыток дестабилизировать регион", - сказал Мэтью Брайза.

Напомним, что 10 февраля вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Джеймс Дэвид Вэнс прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику. В рамках визита между Баку и Вашингтоном была подписана Хартия о стратегическом партнерстве. Затем Президент Ильхам Алиев и вице-президент США выступили с заявлениями для прессы.

Ибрагим Алиев