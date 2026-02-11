Трамп настоял на продолжении переговоров с Ираном на встрече с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп настоял на продолжении переговоров с Ираном на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я только что завершил встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и рядом его представителей. Это была очень хорошая встреча, наши две страны продолжают поддерживать исключительно тесные отношения. Никаких окончательных договоренностей достигнуто не было, за исключением того, что я настаивал на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, возможно ли заключение соглашения. Если это удастся, я дал понять премьер-министру, что это будет предпочтительным вариантом. Если же нет - тогда посмотрим, каким окажется итог.

В прошлый раз Иран решил, что ему выгоднее не заключать сделку, и тогда по нему был нанесен удар под названием "Полуночный молот" - и это для него закончилось плохо. Надеюсь, что в этот раз они будут более разумными и ответственными.

Кроме того, мы обсудили значительный прогресс, достигнутый в Газе и в регионе в целом. На Ближнем Востоке действительно установился мир", - написал он

Ранее мы сообщали, что в Белом доме состоялась встреча между Трампом и Нетаньяху.