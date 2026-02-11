Google Gemini стал доступен на азербайджанском языке

Платформа искусственного интеллекта Gemini от компании Google теперь доступна пользователям на азербайджанском языке.

Как сообщает Day.Az, информацией об этом поделился руководитель YouTube по региону Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) Джавид Асланов на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Согласно информации, запуск версии на азербайджанском языке совпал с началом эпохи Gemini 3 - самого мощного и передового поколения искусственного интеллекта компании на сегодняшний день.

Локализованный интерфейс уже доступен в веб-версии, а также полностью поддерживается на мобильных устройствах (Android и iOS), где работает функция Gemini Live, обеспечивающая общение в реальном времени.

По словам Асланова, пользователям также стали доступны творческие инструменты Nano Banana и Veo. Кроме того, на азербайджанском языке запущены три новые функции для повышения продуктивности и обучения.

Функция Canvas предоставляет специальную рабочую среду для написания текстов и программирования, позволяя работать над сложными проектами совместно с Gemini.

Deep Research анализирует и синтезирует данные из разных источников, формируя развернутые отчеты.

Guided Learning превращает систему в персонального преподавателя, обеспечивая пошаговое объяснение тем и обучение с помощью интерактивных тестов.

"Эти нововведения будут способствовать расширению цифровой экосистемы на азербайджанском языке и сделают инструменты искусственного интеллекта более доступными", - подчеркнул Джавид Асланов.