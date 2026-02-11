"Ливерпуль" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, интерес к 27-летнему французу проявляет "Ливерпуль". Действующие чемпионы Англии планируют сделать официальное предложение по трансферу игрока в летнее трансферное окно и готовы предложить за него около 80 миллионов евро.

Кунде перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2022 году за 50 миллионов евро. Его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2030 года.

В текущем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 65 миллионов евро.