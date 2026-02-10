В Баку проходит мероприятие, посвященное национальному празднику Ирана

10 февраля посольство Ирана в Азербайджане организовало официальный прием по случаю национального праздника страны - 47-й годовщины Исламской революции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала на мероприятии прозвучали государственные гимны Азербайджана и Ирана.

В официальном приеме принимают участие представители государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран, аккредитованные в Азербайджане, и представители общественности.