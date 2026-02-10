https://news.day.az/officialchronicle/1815208.html В Баку состоялась церемония официальной встречи Джеймса Дэвида Вэнса В Баку состоялась церемония официальной встречи Вице-президента США Джей Ди Вэнса. Новость обновляется
В Баку состоялась церемония официальной встречи Вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.
Новость обновляется
