https://news.day.az/azerinews/1815264.html Prezident İlham Əliyev: Tramp-Vens administrasiyasının bizim regiondakı göstərdiyi səylərin ən vacib nəticələrində biri TRIPP layihəsidir Biz nəinki tranzitlə bağlı Azərbaycan vasitəsilə yüklərin daşınmasına məhdudiyyətləri aradan qaldırmışıq, o cümlədən özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başladıq. Bu da əslində ticarətin və əməkdaşlığın başlanğıcı deməkdir.
Prezident İlham Əliyev: Tramp-Vens administrasiyasının bizim regiondakı göstərdiyi səylərin ən vacib nəticələrində biri TRIPP layihəsidir
Biz nəinki tranzitlə bağlı Azərbaycan vasitəsilə yüklərin daşınmasına məhdudiyyətləri aradan qaldırmışıq, o cümlədən özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başladıq. Bu da əslində ticarətin və əməkdaşlığın başlanğıcı deməkdir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın Vitse-Prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında səsləndirib.
"Ən vacib nəticələrdən biri və Tramp-Vens administrasiyasının bizim regiondakı göstərdiyi səylərdən biri TRIPP layihəsidir, Tramp marşrutu layihəsidir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре