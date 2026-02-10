В Баку вырастут цены на жилье и землю

Согласно данным Азербайджанского общества оценщиков, в этом году в Баку ожидается подорожание жилья, строящегося "с нуля", на 17%, а земли - на 15%.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media.

Новостройки "с нуля"

В 2026 году средний рост цен на новостройки "с нуля" в Баку составит 17%, а в 2027 году - 18,5%. По районам столицы в 2026 году ожидается следующее подорожание:

Сабаил - 21,2%; Нариманов - 20,8%; Ясамал - 19,6%; Хатаи - 18,3%; Низами - 17,8%; Насими - 15,6%; Бинагади - 14,3%; Сабунчи - 13,7%; Сураханы - 13%; Хазар - 11,2%; Гарадаг - 7,8%; Пираллахи - 4%.

В 2027 году рост ожидается на следующих уровнях:

Сабаил - 23%; Ясамал - 21,4%; Нариманов - 21,6%; Хатаи - 19,1%; Насими - 17,1%; Низами - 17,4%; Бинагади - 16,9%; Сураханы - 15,6%; Сабунчи - 15,3%; Хазар - 12,7%; Гарадаг - 9,2%; Пираллахи - 5%.

Земельные участки

В 2025 году цены на землю выросли примерно на 20%. По прогнозу, в 2026 году рост составит 15%, а в 2027 году - 11,5%.

Ожидаемый рост цен на землю по районам в этом году:

Нариманов - 18,5%; Ясамал - 17,4%; Сабаил - 17%; Хатаи - 16%; Насими - 15,9%; Низами - 15,8%; Бинагади - 15,2%; Сабунчи - 14,8%; Сураханы - 14,2%; Хазар - 13,6%; Гарадаг - 11,2%; Пираллахи - 7%;

Частные жилые дома

Рост цен на рынке индивидуальных жилых домов будет более умеренным. Если в 2025 году он составил 13,5%, то в 2026 году ожидается около 9%.

Нежилые объекты

В сегменте торговых и офисных помещений темпы роста цен будут постепенно снижаться. Если в 2025 году рост составлял 13,9%, то в 2026 году прогнозируется 11,5%.

Почему дорожают земля и недвижимость?

Как сообщил Bizim.Media председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж, существует несколько ключевых причин роста цен:

"Главная причина в том, что земля - это единственный ресурс недвижимости, который не увеличивается и не воспроизводится. На фоне растущего спроса сокращение предложения неизбежно приводит к росту цен. Кроме того, недвижимость стала более привлекательной с инвестиционной точки зрения. В постпандемийный период люди стали чаще выбирать пассивные источники дохода, так как во время пандемии пострадали практически все сферы бизнеса, а рынок недвижимости не понес убытков.

Также постоянно растут цены на строительные материалы, что напрямую влияет на стоимость недвижимости.

Еще один фактор - урбанизация: основные рабочие места и ведущие вузы сосредоточены на Абшеронском полуострове, что усиливает приток населения и повышает спрос на аренду и покупку жилья. Все эти факторы поддерживают рост рынка, поэтому в 2026 году цены на землю и квартиры на Абшероне продолжат расти".

Когда происходит наибольшее подорожание?

По словам эксперта, рост цен обычно активизируется к концу года:

"Люди стремятся вложить накопленные за год средства в более выгодные инвестиции, поэтому продажи жилья в конце года растут. Подорожание также наблюдается в марте-апреле и августе-сентябре. Весной цены растут из-за увеличения спроса на строительные материалы и строительства частных домов, а в конце лета - из-за притока студентов, повышающего спрос на аренду. Все это оживляет рынок недвижимости".