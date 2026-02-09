Утверждено Соглашение между Азербайджаном и Латвией в сфере здравоохранения - Указ
Утверждено "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Латвийской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Согласно указу, утверждено "Соглашение между Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Министерством здравоохранения Латвийской Республики о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки", подписанное 4 декабря 2025 года в городе Рига.
После вступления в силу Соглашения Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики должно обеспечить выполнение его положений.
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить Правительству Латвийской Республики уведомление о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления Соглашения в силу.
