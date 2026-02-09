Завтра в Баку пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на 10 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются периодические осадки, которые перейдут в мокрый снег и снег. В течение дня в отдельных территориях они могут быть интенсивными. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 756 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет 80-85%.

В районах Азербайджана также в отдельных местах ожидаются осадки и снег, местами интенсивные. В некоторых районах возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 0-5, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.

Ночью и утром в основном в горных и предгорных районах возможен гололёд на дорогах.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az