Почему абитуриенты чаще выбирают бакинские вузы?

В последние годы абитуриенты из регионов Азербайджана при выборе вузов отдают предпочтение столичным университетам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева отмечает, что это связано не только с личными предпочтениями, но и с экономическими, психологическими и социальными факторами.

Кроме того, столичные вузы воспринимаются как учреждения с сильным академическим составом, широкими возможностями для исследований и международными связями.

В то же время Велиева подчеркивает, что ряд региональных университетов, особенно в педагогической и аграрной сферах, ни в чем не уступает бакинским, а иногда даже их превосходит. Основная проблема - недостаточная популяризация успехов вузов и отсутствие системной стратегии развития.

