"Карабах" продал одного из известных игроков

Нападающий "Карабаха" Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS - чемпионате США и Канады. Как сообщает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, недавно переговоры с американской стороной успешно завершились. Отмечается, что "Карабах" также получит финансовую компенсацию за трансфер.
Отметим, что Ахундзаде, воспитанник "Хазар-Лянкярана", выступал за агдамский клуб с 2016 года.
