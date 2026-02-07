https://news.day.az/sport/1814539.html Зимние Олимпийские игры-2026 объявлены открытыми Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры. Как передает Day.Az, церемония проходила в Милане, Кортина-д Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На них разыграют 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. Впервые в программу Олимпиады включен ски-альпинизм.
