В Мексике готовятся к запуску Группы дружбы с Азербайджаном

Председатель Группы дружбы Мексика-Азербайджан, депутат Палаты депутатов Конгресса Мексики Корина Вильегас приняла посла Азербайджанской Республики в Мексике Сеймура Фаталиева.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В публикации отмечается, что встреча состоялась в здании Палаты депутатов.

В ходе беседы стороны обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящим официальным запуском Группы дружбы Мексика-Азербайджан, который запланирован на 10 февраля. Было отмечено, что начало работы группы станет важным шагом в развитии парламентского диалога и укреплении двусторонних отношений между двумя странами.

На встрече была подчеркнута важность регулярных контактов на парламентском уровне для расширения сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах, а также для углубления взаимопонимания между народами Мексики и Азербайджана.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентского взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на укрепление двусторонних связей.