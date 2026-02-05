Найдена связь между Джеффри Эпштейном и Фетхуллахом Гюленом после публикации в США более трех миллионов новых документов по делу финансиста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, анализ новых файлов выявил, что один из ключевых адвокатов Гюлена - Рид Вайнгартен - одновременно представлял интересы Джеффри Эпштейна.

Вайнгартен считается одним из самых влиятельных и высокооплачиваемых адвокатов по уголовным делам в США и играл важную роль в критические периоды для обоих клиентов.

В частности, в 2008 году он входил в основной состав команды защиты Эпштейна на судебном процессе по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Этот процесс позднее был охарактеризован в американских СМИ как "самый мягкий приговор века".

Кроме того, Рид Вайнгартен на протяжении многих лет работал в юридической фирме Steptoe & Johnson и был одной из ключевых фигур в стратегии противодействия требованиям Турции об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена из США. Этот факт неоднократно становился предметом обсуждения в американской прессе.

Клиентский портфель Вайнгартена в основном включал лиц, оказавшихся в центре международных скандалов и обладающих значительным политическим и финансовым влиянием.