На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" - ВИДЕО

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Вручение "Премии Заида за человеческое братство" Президенту Ильхаму Алиеву в Абу-Даби (04.02.2026)".