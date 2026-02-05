https://news.day.az/officialchronicle/1814137.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Вручение "Премии Заида за человеческое братство" Президенту Ильхаму Алиеву в Абу-Даби (04.02.2026)".
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры с церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Вручение "Премии Заида за человеческое братство" Президенту Ильхаму Алиеву в Абу-Даби (04.02.2026)".
