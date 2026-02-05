Солнце выбросило облако плазмы после вспышки высочайшего класса

Пятнадцать вспышек, в том числе одна самого высокого класса (Х), зафиксировано на Солнце в среду.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Всего зафиксировано 14 вспышек класса М, причем все они произошли в активной области 4366. Последняя вспышка была зарегистрирована между 19:00 и 20:00 по бакинскому времени. "4 февраля в 18:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N15E02) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 25 минут", - уточнили в институте.

Также днем была зарегистрирована вспышка высочайшего класса - Х4.2.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.