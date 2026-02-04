Акции гиганта мира видеоигр обрушились

В среду, 4 февраля, акции компании Nintendo упали на 11 процентов. Об этом сообщило Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причиной этой динамики стали опасения инвесторов по поводу продаж флагманской игровой консоли этой компании - Switch 2. Как заметил по этому поводу аналитик Атул Гоял, результаты хорошие, Switch 2 бьет рекорды, но отличными такие итоги назвать нельзя. Предполагается также, что новой игровой системе не хватает громких проектов, способных стимулировать спрос.

Отмечается также, что в прошлом году акции компании взлетели до рекордного уровня на фоне энтузиазма инвесторов по поводу новой консоли. Однако с ноября ценные бумаги начали дешеветь. Оказалось, что Switch 2 продается не так хорошо, как ее предшественница. Кроме того, у инвесторов есть опасения насчет будущей рентабельности Nintendo на фоне дорожающих микросхем.

В 2025 году продажи игровых приставок в России упали более чем на десять процентов. Всего удалось продать больше миллиона устройств. Каждая пятая проданная приставка (20 процентов) была портативной. Самыми популярными устройствами стали консоли бренда Sony с долей 65 процентов рынка в денежном выражении, Valve (11 процентов), Nintendo (9 процентов) и Microsoft (7 процентов).