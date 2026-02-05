Иран опроверг информацию об отмене переговоров с США

Переговоры между Ираном и США запланированы на утро 6 февраля в Маскате.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Переговоры о ядерной программе с США запланированы на пятницу, примерно на 10 часов утра, в Маскате. Я благодарен нашим оманским братьям за то, что они приняли все необходимые меры", - написал глава МИД на своей странице в соцсети X.

Ранее мы сообщали, что запланированные переговоры между США и Ираном по ядерной программе оказались на грани срыва.