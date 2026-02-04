Страница конфликта с Азербайджаном перевернута

Эта церемония - не только празднование мирного соглашения, но и подтверждение как со стороны Армении, так и Азербайджана того, что страница конфликта перевернута.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство" в Абу-Даби.

"Это также акт поддержки со стороны международного сообщества, поскольку решение было принято судейской комиссией, в состав которой вошли весьма уважаемые члены со всего мира", - подчеркнул он.