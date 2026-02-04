Сегодня в Италии стартуют зимние Олимпийские игры

Сегодня в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день олимпиады пройдут соревнования по керлингу. В первом туре встретятся Швеция-Южная Корея, Великобритания-Норвегия, Канада-Чехия и Эстония-Швейцария. Игры начнутся в 22:05 по бакинскому времени.

На зимних Олимпийских играх Азербайджан представят горнолыжница Анастасия Папатома и фигурист Владимир Литвинцев.

Азербайджан никогда не выигрывал медалей на зимних Олимпийских играх и впервые был представлен как независимое государство на Олимпийских играх в японском Нагано в 1998 году. С тех пор наша страна участвовала во всех зимних Олимпийских играх, но у нас еще не было спортсмена, который бы поднимался на пьедестал почета. Лучший результат на сегодняшний день был зафиксирован на Играх в российском Сочи в 2014 году. Пара Юлия Злобина и Алексей Ситников, выступавшие в танцах на льду в фигурном катании, заняли 12-е место.

Последний раз Азербайджан был представлен двумя спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Владимир Литвинцев занял 18-е место, а Екатерина Рябова - 15-е место в фигурном катании.

Азербайджан получил свою первую лицензию на зимние Паралимпийские игры в феврале 2022 года. Хотя Мехман Рамазанзаде квалифицировался на Паралимпийские игры в Пекине в спринтерской категории в гонках на выносливость, его официальный дебют не состоялся из-за серьезной травмы, полученной во время тренировки незадолго до открытия соревнований.

Отметим, что зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля, а Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо.