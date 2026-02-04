Вред сублимированного мороженого

В последние годы сублимированное (freeze-dried) мороженое, ставшее популярным в Азербайджане, в основном употребляется из-за моды и интереса.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Milli.Az заявил пищевой эксперт Фарид Сафаров.

По его словам, было бы неправильно утверждать, что эти продукты полностью безопасны или полностью вредны для здоровья - все зависит от состава, условий производства и частоты употребления.

"Для начала посмотрим, что такое сублимированное мороженое. Эти продукты сначала замораживают при низкой температуре, а затем в вакуумной среде удаляют из них воду. При правильном технологическом процессе структура продукта сохраняется и бактериальные риски снижаются. То есть сам метод не является опасным.

Риски в большей степени связаны с составом и контролем качества. Часть сублимированных мороженых, продающихся на рынке, содержит большое количество сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и стабилизаторов. Особенно много таких веществ в продуктах для детей, которые имеют яркую и привлекательную упаковку. Регулярное употребление может привести к избыточному потреблению сахара, проблемам с зубами и негативно сказаться на обмене веществ".

Эксперт отметил, что ещё один важный момент - это условия производства и хранения:

"У продуктов без официальной регистрации, маркировки, указания производителя и знака соответствия могут повышаться гигиенические риски. При попадании влаги в сублимированное мороженое создается благоприятная среда для микроорганизмов, что может быть опасно для здоровья.

Также неправильно воспринимать сублимированное мороженое как натуральный и полезный продукт. Особенно не рекомендуется частое употребление детьми и людьми из чувствительных групп. Чтение этикеток, выбор известных производителей и умеренность помогут минимизировать возможные риски от таких продуктов".