Silk Way West Airlines получила четвёртый грузовой самолёт Boeing 777F в рамках программы обновления флота

Silk Way West Airlines приняла в эксплуатацию четвёртый грузовой самолёт Boeing 777 F, который прибыл в Баку прямым рейсом из Сиэтла. Данная поставка является частью продолжающейся программы обновления флота авиакомпании и отражает её последовательный прогресс в модернизации дальнемагистрального грузового парка.

Новый самолёт стал четвёртым из шести грузовых Boeing 777F, заказанных Silk Way West Airlines, подтверждая стабильную реализацию стратегических планов компании по развитию флота. В рамках данной стратегии авиакомпания уже вывела из эксплуатации два грузовых самолёта Boeing 747-400F, что позволило дополнительно повысить эффективность и производительность флота. Поставка оставшихся двух Boeing 777F ожидается в 2027 году и ознаменует завершение первого этапа программы обновления флота Silk Way West Airlines.

Комментируя поставку, Президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер отметил: "Поставка нашего четвёртого грузового самолёта Boeing 777F демонстрирует взвешенный и ответственный подход к обновлению флота, а также нашу способность последовательно реализовывать долгосрочные стратегические обязательства. Переход от более старых типов воздушных судов к грузовым самолётам нового поколения позволяет нам повышать операционную эффективность, поддерживать цели в области устойчивого развития и формировать прочную основу для следующего этапа модернизации флота".

Грузовой самолёт Boeing 777F является одним из самых современных грузовых воздушных судов, эксплуатируемых в настоящее время, сочетая в себе большую дальность полёта, высокую грузоподъёмность и улучшенную топливную эффективность. Его интеграция во флот отражает стратегический фокус Silk Way West Airlines на операционном совершенстве, надёжности и долгосрочном развитии.

С учётом данной поставки общий флот Silk Way West Airlines теперь насчитывает 12 воздушных судов, что отражает его современную структуру и соответствие долгосрочной стратегии обновления флота. Начиная с 2028 года авиакомпания приступит ко второму этапу программы модернизации флота, в рамках которой предусмотрена поставка четырёх грузовых самолётов Airbus A350F и четырёх Boeing 777-8F. Помимо замены устаревших самолетов, этот этап будет способствовать увеличению пропускной способности, что позволит Silk Way West Airlines расширить свою деятельность, сохраняя при этом современный и эффективный флот. Завершение данного этапа запланировано на 2030 год, к которому общий флот авиакомпании достигнет 20 широкофюзеляжных воздушных судов.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру, используя парк грузовых самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии с принципами устойчивого развития и повышения эффективности авиакомпания планирует до 2030 года обновить флот современными самолётами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F. Silk Way West Airlines предоставляет полный спектр грузовых услуг по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, перевозя свыше 500 000 тонн грузов ежегодно.