В Баку пойдет снег, ожидается гололед

Обнародован прогноз погоды на 5 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, в основном без осадков. Однако в ночь с 4 на 5 февраля и вечером в отдельных местах возможны осадки, есть вероятность снега. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью - от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 %. В ночные и утренние часы в некоторых пригородных районах возможна гололедица.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки и снег, в отдельных районах интенсивные. Утром осадки постепенно прекратятся, днем в основном будет без осадков. В отдельных местах возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха в районах ночью - 1-5 градусов тепла, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, в высокогорье - 8-13 градусов мороза, днем - 0-3 градуса мороза.

В основном в горных и предгорных районах ожидается гололед на дорогах.

С текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az