Выпускные экзамены в Азербайджане пройдут в эти даты

Как известно, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены по уровню общего (девятилетнего) среднего образования 5, 12 и 26 апреля 2026 года.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировал Государственный экзаменационный центр.

Представляем график проведения выпускных экзаменов по городам и районам:

Дата экзамена Город (район), где пройдет экзамен Итоговый экзамен по общему (9-летнему) среднему образованию 5 апреля Хатаи, Нариманов, Гарадаг, Сураханы, Сабаил, Пираллахы, Гянджа (I часть), Самух, Евлах, Шамкир (I часть), Агстафа, Шеки, Лянкяран (I часть), Астара, Ярдымлы, Агдам (в том числе полные средние школы сел Кенгерли и Хыдырлы), Агджабеди, Шуша, Ханкенди (городская школа №4 и полная средняя школа села Кяркиджахан), Кяльбаджар (городская школа №1), Ходжалы (городская школа №1 и полная средняя школа села Баллыджа), Уджар, Зардаб, Шамахы, Имищли, Гаджигабул, Билясувар, Гусар, Сиязан, Хызы, Шабран. 12 апреля Сабунчи (I часть), Хазар (I часть), Ясамал, Бинагади, Сумгайыт (I часть), Абшерон (I часть), Гянджа (II часть), Мингячевир, Дашкесан, Шамкир (II часть), Газах, Габала, Огуз, Лянкяран (II часть), Джалилабад (I часть), Масаллы (I часть), Бейлаган, Физули, Физули (полная средняя школа №1 имени М. Улугбека), Зангилан (полная средняя школа села Агалы), Джебраил (полная средняя школа имени М.Мехдизаде), Агдаш, Агсу, Гобустан, Сабирабад (I часть), Нефтчала, Ширван, Хачмаз (I часть), Губа (I часть), школы с обучением на английском языке. 26 апреля Сабунчи (II часть), Низами, Хазар (II часть), Насими, Сумгайыт (II часть), Абшерон (II часть), Нахчыван, Гёйгёль, Горанбой, Нафталан, Гедабей, Товуз, Гах, Балакен, Загатала, Лерик, Джалилабад (II часть), Масаллы (II часть), Барда, Тертер, Гёйчай, Саатлы, Сальян, Кюрдамир, Исмаиллы, Сабирабад (II часть), Хачмаз (II часть), Губа (II часть), Агдере (средние школы сел Талыш, Гёярх, Гасанриз, Шыхарх, Суговушан), Лачын (городская полная средняя школа №2, полные средние школы сел Забух и Сус), специальные школы города Баку (школы-интернаты, школы, расположенные в учреждениях исполнения наказаний), школы учащихся в грузинском секторе.

- Учащиеся, обучающиеся в школах районов вынужденных переселенцев, сдают экзамены в даты, соответствующие дню экзамена города и района, где расположено их учебное заведение.

- Экзамены для учащихся школ, расположенных в Сабунчи, Хазаре, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Шамкире, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе и Губе, с целью снижения транспортной нагрузки разделены на два экзаменационных дня. В таблице это обозначено как I и II части.

Пропуск на экзамен будет размещен на сайте Государственного экзаменационного центра за 5 дней до каждого экзаменационного дня.