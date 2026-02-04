В Баку еще по двум адресам созданы зоны посадки и высадки пассажиров

В Баку продолжается создание специальных мест на автобусных полосах, чтобы пассажиры легковых автомобилей могли удобно садиться и выходить.

Как сообщили Day.Az в AYNA, очередные такие места организованы в Сабаильском и Насиминском районах.

Так, на улице Узеира Гаджибейли (на участке между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг), а также на проспекте Азадлыг (напротив посольства США) установлены соответствующие знаки, обозначающие зоны посадки и высадки пассажиров.

"Основная цель этих мер - обеспечить возможность посадки и высадки пассажиров на автобусных полосах без препятствования движению общественного транспорта.

При использовании таких зон необходимо не мешать движению общественного транспорта, выполнять посадку и высадку в максимально короткое время, а также соблюдать требования безопасности и правила маневрирования", - говорится в сообщении.