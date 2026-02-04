Стекло в донере порезало язык посетителю известного ресторана в Баку

В одной из донерных в Баку произошел неприятный инцидент. Гражданин сообщил, что порезал язык о кусок стекла, который оказался внутри донера.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам клиента, происшествие произошло в ресторане Acıktım, расположенном в районе Нариманов.

Клиент утверждает, что сообщил о случившемся в ресторан, однако там отказались признавать проблему.

В свою очередь в ресторане заявили, что подобный случай невозможен:

"Откуда тут может быть стекло? Здесь все - продукты питания, стекло к этому не имеет отношения".

На месте инцидента в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) сообщили, что ситуация взята под контроль. В ходе проверки было установлено, что в объекте питания имели место санитарные нарушения. По факту были приняты меры в соответствии с законодательством и составлен административный протокол.