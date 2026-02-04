На «Нефтяных камнях» и «Гюнешли» запускают новый этап бурения

В ближайшие месяцы планируется начать бурение с использованием насосно-компрессорных труб (tubing drilling) на месторождениях "Нефтяные камни" и "Гюнешли".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер по бурению Управления операций по добыче (Upstream) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фарид Умудлу на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Мы понимаем, что одних преобразований недостаточно для решения существующих проблем - необходимо также инвестировать в технологии. Наши пласты становятся все более сложными, и добыча нефти с каждым годом требует все больших усилий. Это уже национальный вызов, с которым сталкиваются все операторы в Азербайджане", - сказал он.

Ф.Умудлу отметил, что похожая ситуация наблюдается и в других странах Каспийского региона, включая Туркменистан.

"Поэтому мы начали активно внедрять новые технологические решения. В ближайшие месяцы планируем начать бурение с использованием насосно-компрессорных труб на месторождениях "Нефтяные Камни" и "Гюнешли". Мы проводим детальный анализ и внедряем технологии геонавигации в пластах. Также ведется бурение горизонтальных скважин с наклоном до 90 градусов. На данный момент пробурено около 15-20 таких скважин", - заключил он.