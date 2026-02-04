В Абу-Даби проходит встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном

В эти минуты в Абу-Даби проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном в расширенном составе.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

