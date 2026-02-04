https://news.day.az/world/1813895.html Белый дом о сбитом иранском БПЛА Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном на текущей неделе все еще запланированы, несмотря на инцидент со сбитым иранским беспилотником. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. "Спецпосланник Уиткофф готовится вести переговоры с иранцами на этой неделе.
Белый дом о сбитом иранском БПЛА
Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном на текущей неделе все еще запланированы, несмотря на инцидент со сбитым иранским беспилотником.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Спецпосланник Уиткофф готовится вести переговоры с иранцами на этой неделе. По состоянию на настоящий момент они все еще запланированы", - сказала Ливитт в интервью телеканалу Fox News, комментируя инцидент.
Она также отметила, что у президента США Дональда Трампа "есть ряд вариантов на столе [в отношении Ирана], это касается в том числе применения военной силы".
