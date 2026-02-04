bp планирует расширять буровые работы на «Восточном Азери»

В 2026 году на платформе "Восточный Азери" блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане планируется бурение новой многоствольной скважины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент по скважинам bp по региону Азербайджан-Грузия-Турция Рассел Моррис на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Для максимального извлечения нефти с месторождения АЧГ необходимо как можно больше точек доступа к резервуару. Если бы это было наземное месторождение, скважины бурились бы повсюду, чтобы полностью использовать ресурсы. В морских условиях такой подход невозможен, поэтому применяются многоствольные скважины", - заявил вице-президент.

Он отметил, что в настоящее время ведется бурение многоствольной скважины C44, а в 2026 году планируется еще одна на "Восточном Азери".

"Для повышения эффективности используются разные технологии, включая бурение бокового ствола. Особенность программы заключается в том, что при сохранении существующих скважин создаются дополнительные боковые стволы, которые выводятся на добычу вместе с исходной скважиной. Такой подход позволяет максимально использовать ресурс месторождения, сохранив при этом продуктивность уже действующих скважин", - сказал Р.Моррис.

Отметим, что месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли", расположенное примерно в 100 км к востоку от Баку, является крупнейшим нефтяным месторождением в азербайджанской части Каспийского бассейна.