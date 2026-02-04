ЦБА объявил дату принятия очередного решения по процентной ставке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявит очередное решение по параметрам процентного коридора 2 апреля.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято в зависимости от направления фактической инфляции, а также динамики внешних и внутренних факторов риска.

Центральный банк продолжит использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен.

Отметим, что 4 февраля решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора были снижены на 0,25 процентного пункта. Учетная ставка установлена на уровне 6,5 процента, нижняя граница процентного коридора - 5,5 процента, верхняя - 7,5 процента.