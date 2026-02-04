Азербайджан и Израиль подписали документ в сфере науки и технологий

Между Азербайджаном и Израилем подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере науки и технологий.

Как сообщает Day.Az, документ подписали министр инноваций, науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль и заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли.

"Эта рамка нацелена на превращение общих интересов в совместные инновации - объединяя исследователей, институты и идеи в рамках реального сотрудничества", - говорится в сообщении посольства Израиля в Азербайджане.

Отметим, что ранее между Азербайджаном и Израилем был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.