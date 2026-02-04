https://news.day.az/economy/1813946.html Азербайджан и Израиль подписали документ в сфере науки и технологий Между Азербайджаном и Израилем подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере науки и технологий. Как сообщает Day.Az, документ подписали министр инноваций, науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль и заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли.
Азербайджан и Израиль подписали документ в сфере науки и технологий
Между Азербайджаном и Израилем подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере науки и технологий.
Как сообщает Day.Az, документ подписали министр инноваций, науки и технологий Израиля Гила Гамлиэль и заместитель министра науки и образования Азербайджана Гасан Гасанли.
"Эта рамка нацелена на превращение общих интересов в совместные инновации - объединяя исследователей, институты и идеи в рамках реального сотрудничества", - говорится в сообщении посольства Израиля в Азербайджане.
Отметим, что ранее между Азербайджаном и Израилем был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта.
