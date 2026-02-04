Администрация США согласилась провести переговоры с Ираном в Омане

Вашингтонская администрация согласилась провести переговоры с представителями Ирана в Омане, консультации, как ожидается, состоятся 6 февраля. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в X журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид.

По данным его источника в одном из арабских государств, "переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, пройдут в Омане в пятницу". Согласно этой информации, "администрация [американского президента Дональда] Трампа согласилась по запросу иранской стороны перенести переговоры из Турции". Как добавил журналист, "все еще продолжаются консультации о том, примут ли участие арабские и мусульманские государства в переговорах в Омане".

Ранее стало известно, что Иран намерен поменять формат переговоров с США на двусторонний и перенести место их проведения из Стамбула в Оман.