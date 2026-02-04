SOCAR Upstream о планах по бурению на 2026 год

В этом году планируется пробурить 80 скважин и провести более 500 операций на скважинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил менеджер по бурению Управления операций по добыче (Upstream) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Фарид Умудлу на конференции и выставке IADC Drilling Caspian 2026 в Баку.

"Около трети нашего ВВП формируется за счет нефтяной отрасли. В центре этой системы находится SOCAR Upstream, где работает около 12 тысяч человек", - сказал он.

Ф.Умудлу напомнил, что ранее внутри SOCAR существовали три организации, обеспечивавшие эту работу.

"Первая - штаб-квартира SOCAR, отвечающая за взаимодействие с правительством и иногда поддерживающая операции. Вторая - производственное объединение "Азнефть", основной оператор активов внутри Азербайджана. Третья - SOCAR Upstream, которая в основном обеспечивала экспертную и техническую поддержку, используя международный опыт. В прошлом году мы поняли, что работа трех отдельных организаций одновременно неэффективна. Он сказал, что поэтому было принято стратегическое решение объединить их под единым брендом SOCAR Upstream. Благодаря этому мы консолидировали все активы и стали единой организацией. Это означает более сильную структуру: единая линия принятия решений, одна команда, единое видение. Это крайне важно для повышения эффективности нашей деятельности и внутренней согласованности", - сказал он.

Ф.Умудлу отметил, что после завершения внутренней трансформации мы перешли к внешним изменениям.

"Мы начали внедрять модель партнёрства. Ранее у SOCAR не было прямых контрактов с сервисными компаниями, так как они работали в основном как подрядчики. Начиная с этого года, мы начали выстраивать прямое сотрудничество с различными сервисными компаниями напрямую через SOCAR Upstream. Сейчас мы находимся в процессе налаживания такого взаимодействия, как с сервисными компаниями, так и с нашими ключевыми подрядчиками", - добавил он.