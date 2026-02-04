Леброн Джеймс не покинет "Лейкерс" до конца сезона

Легкий форвард и один из лидеров "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс не будет обменян в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом говорится в статье журналиста Дейва Макменамина в ESPN.

"Несмотря на сделку с Харденом и возможные последующие изменения, Джеймс останется в своей нынешней команде до конца этого сезона", - сказано в статье.

Следует отметить, что решение об отсутствии сделки связано не только с позицией клуба - в контракте Джеймса предусмотрен пункт, позволяющий ему блокировать любой обмен.

Это означает, что даже если бы "Лейкерс" захотели провести сделку, последнее слово все равно оставалось бы за самим Леброном.

Отметим, что его агент Рич Пол еще в декабре подчеркнул, что Джеймс не собирается требовать обмена и намерен доиграть сезон в составе клуба из Лос-Анджелеса.