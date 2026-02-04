В производственных подразделениях «Азнефть» усилены меры безопасности

В производственных подразделениях "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) усилены меры безопасности в связи с резкими изменениями погодных условий в стране, включая нестабильную и ветреную погоду, сказали в среду Day.Az в "Азнефть".

"Проведение опасных работ ограничено, а в рамках норм труда реализуются соответствующие меры по охране здоровья сотрудников. Во всех подразделениях проводится разъяснительная работа, а текущая ситуация находится под контролем", - сказали в производственном объединении.

Отметим, что по данным Государственной службы метеорологии, в настоящее время на территории страны наблюдаются дождливая и ветреная погода.

Скорость ветра достигает в Баку и на Абшеронском полуострове 28 м/с.

На море высота волн составляет 3,8 метра.